В результате столкновения лося и автомобиля Renault Duster пострадали четверо иностранцев: водитель авто и трое пассажиров, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как выяснилось, на дорогу внезапно выбежало дикое животное - лось. Произошло столкновение с сохатым, и водитель потерял управление над транспортным средством. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате водитель и пассажиры – трое граждан Великобритании и один человек из Румынии получили травмы различной степени тяжести. Каретой скорой помощи они были доставлены в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Напомним, ДТП произошло вне населенного пункта на трассе Чернобыль - Славутич.