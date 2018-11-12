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11 ноября в 15:49 в оперативно-диспетчерскую службу Чернобыльской зоны из  Государственной администрации Зоны отчуждения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 3-м километре автомобильной дороги Чернобыль-Славутич от КПП «Паришив» по ​​территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

На место происшествия срочно выехал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части г. Чернобыль, спасатели деблокировали 4 пострадавших из автомобиля Renault Duster и в тяжелом состоянии передали их в кареты скорой медицинской помощи.

В результате столкновения животное погибло на месте.

 

 
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