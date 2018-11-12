Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин обратился с письмами к руководителям Службы безопасности, Национальной и Патрульной полиций, прокуратуры, управления пограничной службы с призывом принять меры в отношении поляков, которые устроили незаконную и антиукраинскую, по его словам, акцию на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом сообщает Радио Свобода.

12 польских футбольных фанатов пришли вечером 4 ноября на месте захоронения польских воинов на Лычаковском кладбище, зажгли пиротехнические средства и развернули бело-красный транспарант по случаю 100-летия начала боев за Львов во времена борьбы поляков против Западно-Украинской Народной Республики. 9 ноября эта группа опубликовала фото с акции на своей интернет-странице и написала, что члены организации футбольных болельщиков «Большая Силезия» по случаю «100-летия героической обороны Львова» посетили кладбище «львовских орлят» и «отдали честь одним из крупнейших польских героев», о которых, по их мнению, проукраинское польское государство на днях «полностью забыло».

На видеокамерах, установленных на Лычаковском кладбище, зафиксирована несколькоминутная акция польских ультрас.

Ганущин считает акцию польских радикалов во Львове незаконной и требует от силовиков адекватно ее оценить, потому что в действиях организаторов, заявляет он, прослеживается неуважение к украинскому обществу. Также руководитель облсовета требует выявить и установить этих лиц, чтобы пограничники предоставили информацию правоохранителям, открыть уголовное производство в отношении хулиганов и запретить им въезд на территорию Украины. Министерство иностранных дел, по его мнению, имеет основания объявить ультрасов из Силезии персонами non grata в Украине.

Председатель облсовета также просит патрульную полицию обеспечить надлежащую охрану Государственного заповедника «Лычаковское кладбище».

Между тем в Польше недавно на кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство) вандалы разрушили два намогильных памятника на могиле украинского священника и членов его семьи. Украинцы Польши предполагают, что это произошло накануне 1 ноября, когда поляки посещают могилы родных. Но это не первый такой случай: с 2014 осквернены более 15 украинских мест в Польше.

«Львовскими орлятами» в Польше возвышенно называют молодых поляков, воевавших против украинцев в ​​боях за Львов во время Польско-украинской войны 1918-19 годов, которые начались в ноябре 1918 года. Затем также назвали и молодых поляков, воевавших за Львов уже с российской Красной армией в 1920 году. В Польше их считают национальными героями.