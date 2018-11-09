В Польше на кладбище в селе Фредрополь (Подкарпатское воеводство) уничтожены два памятника на могиле украинского священника и его семьи. Вероятно, уничтожение произошло до Дня всех Святых, когда жители Польши посещают могилы своих близких, сообщает «Наше слово».

«Когда 1 ноября на кладбище в Фредрополь приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены», - заявила председатель перемиского отдела Объединения украинцев в ​​Польше (ОУП) Мария Туцкая.

Неизвестные уничтожили могилу отца Ивана Гнатищака. Священник во время Второй мировой войны был настоятелем греко-католического прихода в селе Корманичи (3 км юго-восточнее Фредрополя). Злоумышленники перевернули элементы памятника с фамилией священника и членов семьи.

ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.