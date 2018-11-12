В Краснодарском крае российские силовики задержали мужчину, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Задержан гражданин Украины Юрий Пермяков, разоблаченный агент Службы безопасности Украины под псевдонимом «Вова». Он был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области сотрудником регионального управления СБУ. Целью вербовки было получение украинской спецслужбой информации о передвижении военной техники на территории Юга России», - сообщил собеседник агентства.

«Работая в такси и постоянно посещая нашу страну, Пермяков имел все возможности добывать такую информацию, однако выполнить задание не успел», - рассказал источник.

По его данным, «после задержания мужчина рассказал о сотрудничестве с СБУ, избежав ответственности». Сообщается, что соответствующими органами Пермякову закрыт въезд в РФ.