На конференции делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва, которая проходит 12 ноября в Киеве, предложили исключать из Меджлиса крымскотатарского народа его «отдельных членов», которые сотрудничают с российской властью Крыма. Об этом рассказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает Крым. Реалии.

При этом Джемилев не назвал конкретных имен и не уточнил, сколько всего таких кандидатов на исключение из Меджлиса крымскотатарского народа.

«Некоторые делегаты настаивают на том, чтобы провести голосование об исключении членов Меджлиса, которые предали свой народ и государство. На их место предлагается выбрать новых членов. Другие делегаты Курултая считают, что на предателей в рядах Меджлиса просто можно не обращать внимания. Чтобы изгнать членов Меджлиса, нужен кворум делегатов. У нас примерно 100 делегатов сегодня собралось – для кворума этого недостаточно. Я думаю, после дискуссии мы придем к решению этого вопроса», – заявил Джемилев.

Он подчеркнул, что Курултай и Меджлис – единственные легитимные представительные органы на территории аннексированного Крыма «не только крымских татар, но и всех жителей полуострова, которые не предали Украину».

«Ответственность на делегатах – не только перед крымскими татарами, а и перед всеми крымчанами, которые сохранили верность Украине», – отметил Джемилев.

В Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва. На мероприятие приехали более 200 участников.

В 2016 году подконтрольный России Верховный суд Крыма, а затем и Верховный суд России постановили запретить представительный орган крымских татар – Меджлис крымскотатарского народа. Его признали экстремистской организацией, якобы из-за посягательства на территориальную целостность России.

В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины. Учитывая неотложный характер ситуации, 19 апреля 2017 года суд принял решение применить временные меры против России по требованию Украины.