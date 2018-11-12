В Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва. На мероприятие приехали до 200 участников, сообщает Крым.Реалии.

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, народного депутата Украины Рефата Чубарова, делегаты Курултая в рамках конференции примут важные решения, при этом подробностей он не сообщил.

«Многие делегаты не смогли приехать по объективным причинам. Сегодня мы будем искать механизмы, чтобы каждый смог заявить о своей позиции вне зависимости от того, где он находится», – отметил Чубаров.

Заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял отметил, что в рамках конференции планируется принять решение о том, как будет работать Курултай в дальнейшем.

«В конце октября истек срок полномочий делегатов, нам нужно определиться, что делать дальше. Вариант решения есть, консенсус вокруг него тоже есть. Необходимо это решение формализовать в рамках сегодняшнего мероприятия. Кроме того, важно показать, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, Курултай есть, а его делегаты действуют», – отметил Джелял.

Конференцию Курултая открыл глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Перед началом рабочей части конференции прозвучали государственный и крымскотатарский гимны.

Первый Курултай крымскотатарского народа был избран в ноябре 1917 года. С 9 по 26 декабря 1917 года он работал как национальное учредительное собрание, на котором приняли Основные крымскотатарские законы.

Курултай крымскотатарского народа возобновил свою деятельность в 1991 году в процессе возвращения коренного народа в Крым. Признан в Украине высшим представительным органом крымских татар.