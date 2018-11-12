В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец, сообщает отдел коммуникации облполиции.

Авария произошла 11 ноября около села Пшеничное Саратского района.

Следственно-оперативной группой по ДТП предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ» с явными признаками алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом.

В результате от полученных травм на месте происшествия погиб его 27-летний пассажир, житель соседнего государства.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.