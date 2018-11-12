В Австрии, по информации СМИ, ведется расследование шпионской деятельности в пользу России не только в армии, но и в контрразведке. Как сообщают в воскресенье, 11 ноября, австрийские издания Kronen Zeitung и oe24.at, прокуратура по коррупции подозревает в шпионаже сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) по имени О., передает DW.

Информация о нем, как и в случае с полковником австрийской армии в отставке, подозреваемом в передаче Москве секретных данных, поступила от одной из «дружественных партнерских служб». Расследование ведется с ноября 2017 года.

По данным Kronen Zeitung, ранее в помещениях штаб-квартиры BVT, а также по двум адресам сотрудника ведомства были проведены обыски. Следственные органы запросили раскрыть информацию о его банковском счете. За разглашение государственной тайны подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Сведения о возможном случае шпионажа в BVT подтвердила на прошлой неделе генеральный директор по общественной безопасности в австрийском МИДе Михаэла Кардайс. По ее словам, подозрения в шпионской деятельности, возникшие в 2017 году, стали причиной временного отстранения австрийской контрразведки от работы в Бернском клубе – организации по обмену разведданными между спецслужбами 30 европейских государств.

В ночь на 10 ноября по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан бывший полковник австрийской армии. Предполагается, что он около 20 лет работал на российскую военную разведку. По данным СМИ, за свои услуги он получил в общей сложности 300 тысяч евро.