Генпрокуратура Германии обвинила российского гражданина в шпионаже, сообщило ведомство в четверг.
По данным следствия, до задержания Ильнур Н. работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии, передает Интерфакс.
«Самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем», - сообщила пресс-служба прокуратуры.
Как говорится в сообщении, представители СВР интересовались, в частности, степенью развития космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства (ЕКА) и исследовательскими разработками россиянина.
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