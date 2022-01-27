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Генпрокуратура Германии обвинила российского гражданина в шпионаже, сообщило ведомство в четверг.

По данным следствия, до задержания Ильнур Н. работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии, передает Интерфакс.

«Самое позднее в сентябре 2019 года российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем», - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как говорится в сообщении, представители СВР интересовались, в частности, степенью развития космической ракеты-носителя Ariane Европейского космического агентства (ЕКА) и исследовательскими разработками россиянина.
ForUm

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