В полночь 11 ноября в городе Купянск 17-летний водитель автомобиля Volkswagen превысил скорость движения и допустил столкновение с электроопорой. В результате произошло опрокидывание авто, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

В салоне иномарки кроме водителя находились еще двое пассажиров – 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Ребята получили незначительные повреждения.

Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения не имел.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.