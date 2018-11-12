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В полночь 11 ноября в городе Купянск 17-летний водитель автомобиля Volkswagen превысил скорость движения и допустил столкновение с электроопорой. В результате произошло опрокидывание авто, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

В салоне иномарки кроме водителя находились еще двое пассажиров – 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Ребята получили незначительные повреждения.

Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения не имел.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
ForUm

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