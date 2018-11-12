Ночью 11 ноября в селе Крупнодеринцы Полтавской области повалили памятник Ленину, который жители села отказались демонтировать добровольно.

Как стало известно LB.ua, бюст советского вождя повалили вместе с постаментом, но не разбили, возможно, потому, что он оказался слишком крепким. Кто это сделал, пока не известно.

В сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщила, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносился на сессию сельского совета Круподеринцев, но не нашел поддержки у местного населения и депутатов.

Разъяснительная работа, которая проводилась с селянами и главой сельского совета, результатов не дала.

Оржицкий отдел полиции в свою очередь сообщал, что бюст Ленина в Круподеринцах не находится на балансе сельсовета и является бесхозным. Поэтому в действиях должностных лиц Круподеринского сельского совета нет уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса (хотя есть признаки дисциплинарного проступка за невыполнение распоряжения председателя Полтавской ОГА).