также в разделеОбщество
Украинец создает анонимную социальную сеть для людей, переживших травмы 17
Медики поделились правилами употребления алкогольных напитков 55
Ученые рассказали, от чего зависит долголетие 85
Ученые вывели «правильную» формулу индекса массы жира в теле 373
Киберполиция заблокировала в Украине еще один онлайн кинотеатр 27
Государственная исполнительная служба отчиталась за проделанную работу 19
Пограничники усилили контроль в аэропортах «Борисполь» и «Киев» 28
Вятрович вновь заговорил об изменении формата празднования 8 марта 54
Эннио Морриконе 90: Лучшие саундтреки 164
Стали известны области Украины с самой худшей подготовкой к зиме 49
На церемонии Revolve Awards выбрали «Икону года» 20
Комиссар по делам детей Энн Лонгфилд: Онлайн-зависимость начинается еще в утробе матери 14
Закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату вступил в силу 27
Кардиологи исследовали влияние кофе на сердце: Новые данные 235
«Укрзализныця» разогнала рельсобус до «Борисполя» до 121 км/ч 94
9 ноября. Картина дня 48
Нацбанк пересаживается на электромобили 50
В Украине могут запретить левые повороты на скоростных трассах 32

Ночью 11 ноября в селе Крупнодеринцы Полтавской области повалили памятник Ленину, который жители села отказались демонтировать добровольно.

Как стало известно LB.ua, бюст советского вождя повалили вместе с постаментом, но не разбили, возможно, потому, что он оказался слишком крепким. Кто это сделал, пока не известно.

В сентябре Оржицкая районная государственная администрация сообщила, что вопрос демонтажа памятника по закону о декоммунизации выносился на сессию сельского совета Круподеринцев, но не нашел поддержки у местного населения и депутатов.

Разъяснительная работа, которая проводилась с селянами и главой сельского совета, результатов не дала.

Оржицкий отдел полиции в свою очередь сообщал, что бюст Ленина в Круподеринцах не находится на балансе сельсовета и является бесхозным. Поэтому в действиях должностных лиц Круподеринского сельского совета нет уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса (хотя есть признаки дисциплинарного проступка за невыполнение распоряжения председателя Полтавской ОГА).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги