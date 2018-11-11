В субботу, 10 ноября в Харькове мужчина с ножом нападал на прохожих. Инцидент произошел вечером, передает РБК-Украина.

«Вечером 10 ноября полицейские задержали мужчину, который бросался с ножом на прохожих. Инцидент произошел на проспекте Тракторостроителей, напротив Городского дворца детского и юношеского творчества, сообщили очевидцы», — говорится в сообщении группы.

Правоохранители пока не прокомментировали инцидент.

«При этом официальных комментариев этого инцидента от пресс-службы полиции города пока не поступало», – говорят в сообществе.

По предварительным данным никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, 9 ноября в центре Мельбурна мужчина на авто въехал в здание торгового центра, машина загорелась. После этого злоумышленник напал на полицейских и прохожих с ножом.