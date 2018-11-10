В Смеле (Черкасская область) готовятся с 12 ноября объявить чрезвычайное положение связи с отсутствием отопления в жилом секторе, а также объектах коммунальной сферы — школах, детских садах и больницах, пишет Голос.

Соответствующее обращение было направлено в городскую, областную администрации, а также в правительство Украины. Инициаторами являются местные активисты.

По словам одного из них, Алексея Цибко, активисты готовятся вывести жителей города на митинг, требуя от городской власти отчета, что было сделано для своевременного начала отопительного сезона.

«Официально мы сейчас подали все документы на чрезвычайное положение по всей вертикали, и в Черкассы, и в областную администрацию, и в Кабмин подаются письма о введении чрезвычайного положения в нашем городе», — заявил он.

Сами власти объясняют текущую ситуацию непогашенными многомилионными долгами бывшего поставщика газа в город, компании «Энергоинвест». Сроки запуска теплоснабжения для горожан власти не называют.

Как сообщалось ранее, Шепетовка, Смела и Коцюбинское – в очередной раз среди проблемных по запуску отопительного сезона. Об этом на селекторном совещании по готовности регионов к отопительному сезону подчеркнул вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко