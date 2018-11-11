В воскресенье, 11 ноября, на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко произошла авария с участием автомобиля Mazda CX-7. Машина влетела в подземный переход.

ДТП произошло около 6:30. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход.

Место аварии сразу же оцепили прибывшие на происшествие полицейские, поскольку в результате столкновения у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему пешеходному переходу. Спасатели ГосЧС занимались ликвидацией разлития.

По словам полиции, водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем. К счастью, в ДТП никто не пострадал. На месте работал экипаж патрульной полиции, «скорая» и спасатели ГосЧС. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщалось ранее, в Киеве, на пересечении проспекта Гагарина и улицы Хоткевича автомобиль Renault перелетел через подземный переход и врезался в столб.