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В Киеве, на пересечении проспекта Гагарина и улицы Хоткевича автомобиль Renault перелетел через подземный переход и врезался в столб. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

«GTA отдыхает: водитель Renault (AP8290BX) перелетел через подземный переход, а после этого врезался в столб. ДТП произошло ранним утром, примерно в 05:15, на пересечении проспекта Гагарина и улицы Хоткевича. Водитель «француза» был госпитализирован с подозрением на перелом рёбер. А сам переход временно закрыли, так как есть угроза обвала бетонных конструкций», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, народный депутат Сергей Лещенко попал в ДТП под Киевом.
ForUm

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