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Масштабное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Харькове. Одна машина сгорела, а водитель сбежал с места аварии, передает NewsOne.

Автомобили BMW, Skoda и Hyundai столкнулись на Московском проспекте 10 ноября. В результате аварии BMW вспыхнул, а его водитель покинул место происшествия до приезда полиции. По информации правоохранителей, в ДТП никто не пострадал.

По словам свидетелей аварии, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и зацепил Scoda Octavia, которая в это время делала разворот. После удара BMW влетел в разделительный островок и перевернулся. Автомобиль проехал на крыше около 150 метров и загорелся.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области на автодороге «Киев-Чоп» в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и бензовоза погибли три человека.
ForUm

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