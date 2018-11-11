В Ровенской области на автодороге «Киев-Чоп» в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и бензовоза погибли три человека, сообщила пресс-служба Национальной полиции области, пишет Телеграф.

«Правоохранители установили, что 36-летний житель Ровно по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом. От удара цистерну, которая была пустой, отбросило в отбойник. Водитель микроавтобуса и двое его пассажиров ровенчан, супруги 37-ми и 45-ти лет погибли на месте происшествия. Их тела с искореженного автомобиля доставали спасатели», - сказано в сообщении.

Как отмечается, 36-летний водитель грузовика получил перелом ноги и многочисленные ушибы. В настоящее время он госпитализирован.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения возбуждено досудебное расследование по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, вблизи Львова в результате столкновения погибли мотоциклист и велосипедист.