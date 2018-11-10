В ЕС считают, что можно создать международную комиссию для расследования преступлений против активистов, в частности, по расследованию убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам политики расширения и соседства Йоханнес Хан, передает Лига.Новости.

Хан подчеркнул, что это именно группа, которая имела бы полномочия по расследованию. При этом он не считает, что украинские власти были бы против создания такой комиссии.

Еврокомиссар отметил, что у государства есть проблемы с расследованием преступлений против общественных активистов - есть конкуренция между правоохранительными органами.

Как сообщалось ранее, следствие выдвинуло 12 версий относительно заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, но основными являются три.