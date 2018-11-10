Киев, Украина - надежные партнеры и заинтересованы в дальнейшем привлечении иностранных, в частности немецких, инвестиций в развитие экономики. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время дискуссии «Внешнеэкономический портал Бавария - Украина”, которая состоялась в немецком городе Пассау, передает 112 Украина.

Вместе с мэром Киева в обсуждении перспектив сотрудничества приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Германии Андреас Шоер и премьер-министр Баварии Маркус Зьодер. Также на мероприятии присутствовали более 500 представителей баварского бизнеса, медиа, общественных деятелей.

«Сегодня более 180 предприятий Баварии имеют свои представительства в Украине, центральные офисы которых работают в Киеве, а также являются совладельцами украинских компаний. Баварские инвесторы, в частности такие известные предприятия, как Deutz-Fahr, Knauf, Hipp, Leoni, Walter Bau AG, BMW, MAN, AUDI продолжают активно работать на нашем рынке. Также недавно в Киеве открыли официальное представительство федеральной земли Бавария в Украине. Именно для интенсификации сотрудничества и привлечения немецких инвестиций в экономику Киева, Украины, - отметил Кличко. - Наше сотрудничество должно быть действительно взаимовыгодным. В частности, мы в Киеве создаем условия и продолжим это делать, чтобы иностранные, в том числе и баварские инвесторы, бизнесмены чувствовали себя комфортно, вели свои дела с выгодой, создавая рабочие места и платя налоги».

Министр транспорта и инфраструктуры Германии Андреас Шоер отметил, что у министерства сложилась тесное сотрудничество с Киевом. «Мы довольны и собираемся его сделать еще более интенсивным. Речь идет, в частности, о развитии инфраструктуры города. Сегодня Виталий Кличко уделяет много внимания этому в Киеве, и мы видим результат. Безусловно, для этого нужны инвестиции, и мы готовы сотрудничать. В целом же за времена украинской независимости Германия инвестировала свыше 6,6 миллиардов евро в украинскую экономику», - отметил Шоер.

Премьер-министр Баварии подчеркнул, что Киев сегодня показывает пример преобразованиях в Украине и это важно для дальнейших реформ в стране. «Киев - сердце Украины, пример в преобразованиях. Если все успешно будет в Киеве, так же успешно будет и во всей Украине. Мы заинтересованы в стабильности в экономических реформах, в преодолении коррупции в Украине. Особое внимание уделяем сегодня сотрудничеству в сфере технологий, науки и образования», - отметил Маркус Зьодер.

Виталий Кличко подчеркнул, что Украина продолжит изменения, которые сегодня воплощает в условиях российской агрессии, отстаивая свою независимость и территориальную целостность. «Очень важно общаться с инвесторами, отвечать на вопросы, которые их интересуют, убеждать и привлекать к сотрудничеству. Я думаю, что сегодня я снял предостережения, звучавшие в вопросах некоторых потенциальных инвесторов. Ведь Киев, действительно, надежный партнер и всячески содействует работе иностранных инвесторов», - отметил Кличко в комментарии после дискуссии.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября в Киеве начинается тестирование работы электронного билета. Он будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018.