также в разделеОбщество
На церемонии Revolve Awards выбрали «Икону года» 9
Комиссар по делам детей Энн Лонгфилд: Онлайн-зависимость начинается еще в утробе матери 12
Закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату вступил в силу 14
Кардиологи исследовали влияние кофе на сердце: Новые данные 129
«Укрзализныця» разогнала рельсобус до «Борисполя» до 121 км/ч 74
9 ноября. Картина дня 35
Нацбанк пересаживается на электромобили 33
В Украине могут запретить левые повороты на скоростных трассах 29
Заморозки и туманы: синоптик сделала прогноз на выходные 30
«Секс-скандал» с Варченко: за дело взялась военная прокуратура 31
Труба прервал отпуск из-за скандала в ГБР 13
Суд назначил заседание по делу Труханова 15
Врачи оказали помощь и отпустили пострадавшую в ДТП помощницу Лещенко 44
Дуда просил Порошенко вмешаться в дело Кладбища орлят 15
На дороги Украины выпустили «автобус-призрак» 58
Полиция задержала банду подрывников банкоматов, среди них – девушка 43
САП собирала информацию о членах Кабмина Гройсмана 23
Крысина возвращают в СИЗО 21

В трех областях Украины готовность коммунальных служб к зиме на критически низком уровне. Об этом поинформировал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает МинПром.

«Это Николаевская, Киевская и Житомирская области. Поэтому, ради недопущения возникновения любых коллапсов, Укравтодор и местные службы автомобильных дорог, вместе с местными ОГА должны до 15 ноября разработать и предоставить в Министерство инфраструктуры детализированные технологические карты обслуживания по всем участкам дорог, за которые они отвечают», - сказал Лавренюк.

Министр отметил, что на сегодняшний день для содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в осенне-зимний период заготовлено от общей потребности около 64% технической соли, 67% фрикционных материалов, 82% техники и 79% навесного оборудования для уборки дорог.

Как сообщалось ранее, Министерство инфраструктуры и Херсонская ОГА решили построить два новых контрольно-пропускных пункта въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Крымом до 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги