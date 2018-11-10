В трех областях Украины готовность коммунальных служб к зиме на критически низком уровне. Об этом поинформировал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает МинПром.

«Это Николаевская, Киевская и Житомирская области. Поэтому, ради недопущения возникновения любых коллапсов, Укравтодор и местные службы автомобильных дорог, вместе с местными ОГА должны до 15 ноября разработать и предоставить в Министерство инфраструктуры детализированные технологические карты обслуживания по всем участкам дорог, за которые они отвечают», - сказал Лавренюк.

Министр отметил, что на сегодняшний день для содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения в осенне-зимний период заготовлено от общей потребности около 64% технической соли, 67% фрикционных материалов, 82% техники и 79% навесного оборудования для уборки дорог.

Как сообщалось ранее, Министерство инфраструктуры и Херсонская ОГА решили построить два новых контрольно-пропускных пункта въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Крымом до 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.