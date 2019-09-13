Начиная с 2016 года восстановлено проезжую способность почти 10 тыс. километров автодорог общего пользования. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщает УНИАН.

По словам Лавренюка, это стало возможным благодаря созданию в государственном бюджете Украины защищенного источника финансирования для строительства автодорог - Дорожного фонда.

«В результате длительного ежегодного недофинансирования дорожной отрасли, 95% автодорог в Украине находятся в ненадлежащем состоянии, 40% из них нуждаются в полном восстановлении. Именно поэтому, Министерством инфраструктуры Украины было инициировано создание Государственного дорожного фонда.

17 ноября 2016, Верховной Радой был принят Закон о дорожном фонде и в рамках децентрализации на балансы областных государственных администраций передано около 122 тыс. км дорог местного значения с соответствующим финансированием. На балансе Укравтодора осталось 46 тыс. км дорог государственного значения, что дало зеленый свет восстановлению автодорог Украины. Дорожный фонд начал работать с 1 января 2018 года.

Объем финансирования фонда в 2018 году составлял более 33 млрд грн, в 2019 - более 43 млрд грн, а в 2020 ожидается финансирование в размере почти 75 млрд грн», - отмечает замминистра.

По словам Лавренюка, за 2016-2018 было отремонтировано 6850 км автодорог.

В частности, начато строительство международного коридора Go-Highway, который соединит Балтийское и Черное море, дороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков - Довжанский; М-05 Киев - Одесса; М-06 Киев - Чоп. «Особого внимания заслуживает беспрецедентное строительство цементобетонного скоростного шоссе Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка. Эта дорога строится с самыми современными технологиями с гарантией на 28 лет. При правильной эксплуатации эта дорога может прослужить до 50 лет», - подчеркнул Юрий Лавренюк.

Заместитель министра также отметил, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский поставил четкий приоритет - как можно быстрее восстановить дороги международного значения, так называемые «эмки» (М): «Параллельно с восстановлением дорог международного значения, мы также намерены отремонтировать дороги национального (Н) и территориального значения (Т). Сейчас мы уже имеем видение, как ввести постоянное финансирование этих дорог. После восстановления дорог территориального значения, мы будем передавать их на баланс облгосадминистраций. Однако, дороги необходимо не только построить, но и сохранить. В этом аспекте у нас проблемы. Перегруженные фуры могут убить любую новую дорогу за сезон. Нужен строгий и профессиональный габаритно-весовой контроль. В этом аспекте, вновь избранной Верховной Радой уже сделан первый позитивный шаг. 11 сентября 2019 парламентом было принято за основу и в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (рег. №1047). Этот законопроект закрепляет переход на автоматическую фиксацию нарушений, связанных с превышением габаритно-весовых норм, вводит механизм жесткого, а главное - неотвратимого наказания. К тому же, полученные от штрафов средства будут зачисляться в Дорожный фонд и направляться на ремонт дорог. Это вполне европейская практика, которая успешно действует в ЕС и приносит свои конкретные результаты».

По словам Лавренюка, при содействии Всемирного банка Министерством инфраструктуры уже началось установление 6 комплексов автоматического взвешивания в движении WIM (Weigh-in-Motion) вокруг Киева. В перспективе - установка около 100 таких комплексов по всей территории Украины на дорогах государственного и международного значения.

Лавренюк также подчеркнул, что особое внимание Министерство инфраструктуры уделяет повышению безопасности на автодорогах Украины. Так, в 2018 году Правительством была утверждена Государственная программа повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Данная программа призвана прежде всего снизить количество погибших и пострадавших на дорогах Украины, и обеспечить безопасность передвижения как автомобилей, так и пешеходов. «Впервые государство выделяет средства на безопасность дорожного движения 5% Дорожного фонда идет именно на ее обеспечение. Общий объем финансирования Государственной программы запланирован в размере - 8,7 млрд грн., Из них: в 2018 году - 2,6 млрд грн, в 2019 году - 2,1 млрд грн., В 2020 году - 3,4 млрд грн . Объем финансирования программы уточняется ежегодно при составлении проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год. Наша цель - за два года снизить смертность на дорогах Украины минимум на 30%», - отмечает замминистра.

Лавренюк сообщил, что в этом году на реализацию программы будет направлено более 2 млрд гривен. Большое внимание в программе уделено обеспечению безопасности украинских дорог путем устройства кольцевых развязок, островков безопасности, пешеходных переходов и велодорожек.

Так, по состоянию на 9 сентября 2019 уже проведено закупок и заключено договоров на более 1,2 млрд грн, а именно: приобретено 20 специальных аварийно-спасательных машин легкого типа (САРМ-Л) приобретено 20 легковых автомобилей специализированного назначения для службы безопасности дорожного движения;

приобретено 300 комплектов приборов для установления состояния алкогольного и наркотического опьянения; обеспечено осуществление системного габаритно-весового контроля путем обеспечения топливом, расходными материалами и содержание ГВК;

заключен договор на обустройство освещением пешеходных переходов с использованием автономного электроснабжения на общую сумму 4,1 млн грн;

заключен договор на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах государственного значения на общую сумму 116 900 000 грн;

заключен договор на устройство развязок кольцевого типа с малым или средним размером центрального островка;

заключены договоры на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и участков с повышенной аварийностью путем введения инженерных решений для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий на общую сумму 53,6 млнгрн;

заключен договор на установку дорожного ограждения и устройства амортизационных устройств (демпферные системы) на автомобильных дорогах государственного значения вне границ населенных пунктов на общую сумму 3,66 млн грн.

Кроме того, уже объявлено проведение публичных закупок общей ожидаемой стоимости на 694,8 млн грн,, из них: закупка 31 единиц специальных аварийно-спасательных машин типа (САРМ-Л) и 30 специальных аварийно-спасательных машин типа (САРМ-С); система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения; установление дорожного ограждения и устройства демпферных систем на автомобильных дорогах государственного значения вне границ населенных пунктов на сумму 6100000 грн;

освещения пешеходных переходов с использованием автономного электроснабжения или других видов электропитания на общую сумму 262 тыс грн; обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах государственного значения на сумму 55,1 млн грн;

ликвидация мест концентрации ДТП и участков с повышенной аварийностью путем введения инженерных решений на общую сумму 3,6 млн грн; устройства развязок кольцевого типа с малым или средним размером центрального островка на 25 млн грн.

Кроме того, также запланировано объявление и проведение закупок общей ожидаемой стоимостью 420,2 млн грн, среди которых: техническое обслуживание 78 мобильных пунктов весового контроля Укртрансбезпекы на сумму 1,2 млн грн;

мобильные диагностические станции - 16 ед. на сумму 16 млн грн; дорожные лаборатории - 20 единиц на сумму 20 млн грн; освещения пешеходных переходов с использованием автономного электроснабжения на сумму 145,5 млн грн;

обустройство пешеходных переходов с наибольшей концентрацией ДТП дорожными знаками с подсветкой или сигнальными лампами, светофорами по требованию, обозначения пешеходных переходов разметкой с использованием устойчивых маркировочных материалов и другие мероприятия на общую сумму 172,5 млн грн;

ликвидация мест концентрации ДТП и участков с повышенной аварийностью путем введения инженерных решений на общую сумму 10 млн грн.

Заместитель министра также отметил, что наряду с выполнением Государственной программы, Министерство инфраструктуры совместно с европейскими партнерами также реализует и другие программы по повышению безопасности на дорогах. Так, 9 июля 2018 между Украиной и Европейским инвестиционным банком было заключено финансовое соглашение относительно проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины».

«Цель проекта - создание безопасных условий для водителей транспортных средств и пешеходов, уменьшение количества ДТП, восстановление объектов городской инфраструктуры. В проекте принимают участие 6 городов Украины - Киев, Одесса, Харьков, Каменец-Подольский, Днепр и Львов. Общий объем финансирования проекта составляет 177 млн ​​евро (75 млн евро - средства ЕИБ, 75 млн евро - ЕБРР, остаток - средства городов и из других источников).

«Каждый город разработал программы «нулевой смертности на дорогах «по международной признанной концепции «Vision Zero» и планы мероприятий по их реализации. Базовым принципом программы является недопустимость ДТП со смертельным исходом, и как результат - уменьшение количества травмированных и погибших людей на дорогах. Но, к сожалению, до сих пор это Соглашение не ратифицировано. Мы надеемся, что уже в ближайшее время вновь избранным Верховным Советом будет ратифицировано данное соглашение, что откроет дорогу для городов-участников проекта к использованию кредитных средств. Это те вещи, которые можно было бы сделать быстро, и сегодня мы бы почувствовали их результат. Но этого не произошло из-за ужасной забюрократизированности. Жизнь человека - это самая большая ценность и мы, как власть должны приложить максимум усилий для ее сохранения», - отметил Юрий Лавренюк.