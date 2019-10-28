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Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил о завершении работы в министерстве.

«На этой неделе я официально завершаю свою работу в Министерстве инфраструктуры Украины. Это мое решение, соответствующее заявление я передал руководству Министерства», - сообщил он в Facebook.

Лавренюк рассказал о причинах увольнения.

«Я считаю, что на этом переходном этапе, после смены руководства МИУ, моя функция выполнена, и нужно двигаться дальше. Это жизнь», - написал он, поблагодарив команду Мининфраструктуры за работу.
ForUm

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