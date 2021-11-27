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В Харькове загорелся грузовик коммунальщиков прямо во время движения, и из транспорта выпрыгивали люди, а одежда одного из них была в огне.

Инцидент попал на видео регистратора в авто водителя, который ехал за работниками КП “Харьковводоканал”.

Как пишет CRIMEZONE, кадры опубликованы на Facebook-странице “ХС. Харьков”.

Происшествие случилось в районе улицы Библика сегодня утром.

Возгорание произошло в грузовике внутри, когда там находились коммунальщики. Пламя охватило одежду одного из мужчин.

Как видно на ролике, из едущего транспорта выпрыгнули двое работников. У одного из них горели штаны.

Также видно, что внутри машины тоже был пожар. Когда грузовик остановился, пассажиры из кабины погасили пламя.

“Предварительно в машине разлили бензин и пошло возгорание от печки на дровах”, – говорится в публикации.
ForUm

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