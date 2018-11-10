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Народный депутат Сергей Лещенко продолжает настаивать на своей невиновности в ДТП, в которое попал в пятницу, 9 ноября, пишут Публичные Люди.

В подтверждение своих слов он опубликовал на своей странице в ФБ полное видео происшествия.

«Чтобы снять все спекуляции, я публикую видео аварии. На пятой секунде видно, что мой автомобиль стоит на обочине. Видно, что в автомобиле включена аварийка. Видно, что я стоял у бордюра, от которого начинается тротуар. Я хочу остановить распространение неправдивой информации и  видео непонятного происхождения.  Это делают недобросовестные люди, состоящие на службе у правящей верхушки.  По их логике, скоро окажется, что я сам подстроил ДТП, которое чудом не закончилось серьезными последствиями».

Напомним, народный депутат Сергей Лещенко 9 ноября попал в ДТП под Киевом.
ForUm

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