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Народный депутат Сергей Лещенко попал в ДТП под Киевом.

«Друзья, со мной случилось ДТП. Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на «аварийке». По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет». – написал он в Facebook.

Нардеп отметил, что с ним все в порядке, «обошелся без травм».

«С автомобилем чуть хуже. Судя по всему, восстановлению не подлежит. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров», - сообщил Лещенко.
ForUm

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