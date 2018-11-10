Назначенный исполняющим обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер работал на компанию World Patent Marketing (WPM), которую обвиняют в мошенничестве, пишет theБабель.

В 2017 году Федеральная торговая комиссия обвинила WPM в мошенничестве на миллионы долларов, после чего фирма закрылась. Компания обещала своим клиентам помогать получать патенты и рекламировать их изобретения, однако после получения денег не представляла «практически никаких услуг».

Из-за действий WPM пострадали несколько ветеранов армии США, в том числе, люди с инвалидностью. «World Patent Marketing разрушила меня эмоционально, ментально и финансово», - утверждал на суде против компании один из пострадавших Мелвин Кьяйн. Он также добавил, что доверял фирме сбережениями отчасти потому, что «уважал людей в совете директоров».

Уитакер занимал оплачиваемую должность в совете компании как раз в период, когда происходили упомянутые махинации. По итогам судебных разбирательств, WPM обязали выплатить властям $ 26 млн. По информации The Wall Street Journall, теперь ее деятельностью заинтересовалось Федеральное бюро расследований США.

Президент США Дональд Трамп после появления в СМИ публикаций о работе Витакера на WPM написал в Twitter, что не знал его раньше, но о нем хорошо отзывались высокопоставленные американские чиновники.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп объявил об уходе генерального прокурора Джеффа Сешнса, которого в последние месяцы неоднократно критиковал за самоустранение от надзора за расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.