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8 ноября. Картина дня 44

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием народного депутата Сергея Лещенко.

Как уточнила пресс-служба столичного главка, авария произошла на Большой окружной дороге.

«Столкнулись автомобили «МАН» и «Фольксваген». По предварительной информации врачей, госпитализирована пассажирка легковушки, которой оказали помощь и отпустили», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи, которые занимаются расследованием дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Народному депутату, который находился за рулем, и водителю «МАН» врачи предоставили помощь на месте происшествия.

Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что в его автомобиль врезался грузовик.

 
ForUm

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