Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием народного депутата Сергея Лещенко.
Как уточнила пресс-служба столичного главка, авария произошла на Большой окружной дороге.
«Столкнулись автомобили «МАН» и «Фольксваген». По предварительной информации врачей, госпитализирована пассажирка легковушки, которой оказали помощь и отпустили», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали патрульные полицейские и следователи, которые занимаются расследованием дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Народному депутату, который находился за рулем, и водителю «МАН» врачи предоставили помощь на месте происшествия.
Ранее нардеп Сергей Лещенко сообщил, что в его автомобиль врезался грузовик.
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