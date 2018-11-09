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На выходных в Украине ожидается сухая погода, днем воздух прогреется до 6-12 градусов тепла. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Осадков, как не было, так и не будет. Туманы. Ночью от 3 тепла до 4 мороза. Днем в субботу + 6-12, на западе и юге + 8-14, на северо-востоке + 3-7 градусов», – написала она.

По прогнозу синоптика, в воскресенье ожидается + 3-7, на западе и юге + 7-13 градусов. Также ожидается сильный ветер.

«В Киеве 10-11 ноября без осадков. Туманы. Ночью 0, -3 градуса, днем в субботу около 9 градусов, в воскресенье похолодает до +7 градусов и сильный ветер», – сообщила Диденко.
ForUm

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