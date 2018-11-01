В Украине с визитом находится федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она подчеркнула, что Германия будет выступать за продление санкций против России, поскольку та не придерживается Минских договоренностей. По итогам встречи с канцлером Президент Петр Порошенко заявил, что фейковые выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний. Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины». В частности, Россия применила санкции к 126 народным депутатам действующего созыва Верховной Рады из 423-х, что составляет 30% от общего количества членов парламента. Президент Порошенко в списки не включен.

С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Украине на 23,5% повышается цена газа для населения. Также в Украине выросли тарифы на фиксированную телефонную связь. В столице начинается тестирование работы электронного билета.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя лучше, чем месяц назад.

Полиция Киева задержала группу лиц за совершение хулиганских действий на Печерске.

Расторжение двустороннего соглашения с Россией по Азовскому морю фактически сделает Керченский пролив российским, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что не призывал украинских граждан не посещать Беларусь.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ разговаривали на Донбассе с людьми, которые называли себя российским военными, заявил бывший первый заместитель главы СММ Украине Александр Хуг.

В период с 31 октября по 1 ноября национальные операторы ОККО и WOG снизили стоимость бензинов на 50 коп./л.

В Киеве открыли первое открытое пространство для ветеранов и общественных организаций, работающих с украинскими защитниками, - Veteran Hub.