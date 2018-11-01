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Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Многие до сих пор обсуждает мои слова об опасности пребывания наших граждан в Беларуси из-за деятельности российских спецслужб. Спрашивают, что делать? На самом деле, ничего не делать. Просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность», – отметил он.

«Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь захватом Павла Гриба», – подчеркнул министр.

В то же время Климкин отметил важность контактов граждан двух стран. «Первый форум регионов Беларуси и Украины в Гомеле был в этом смысле очень положительным опытом. Поскольку люди просто разговаривали друг с другом. Уже через два года снова встретимся на втором форуме в Житомире», – заявил он.

«И последнее. Украинские и белорусский народы имеют общую, часто очень непростую, историю, которая нас во многом объединяет. Уверен, что будем иметь одинаково позитивное будущее», – подытожил министр.

Напомним, Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность.

В то же время в министерстве иностранных дел Беларуси назвали не соответствующими действительности заявления главы МИД Украины.
ForUm

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