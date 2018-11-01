Германия будет выступать за продление санкций против России, поскольку та не придерживается Минских договоренностей.

Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с Президентом Украины в Мариинском дворце в Киеве, сообщает Укринформ.

«К сожалению, Минские договоренности не соблюдаются. Если что-то и происходит, то по миллиметру вперед, а время от времени случается и отход назад. Поэтому Германия будет выступать за продление санкций», — заявила федеральный канцлер.

Напомним, в четверг, 1 ноября, в Украине визитом находится федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В рамках визита глава немецкого правительства встречается с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, председателем Верховной Рады Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций.