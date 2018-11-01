также в разделеОбщество
Убийцу освободят: стало известно, кто хочет выпустить Мераба Суслова 27
СБУ проверит карту главы Укртрансбезопасности с «российским» Крымом 15
Кабмин назначил нового главу Пенсионного фонда 31
Хуг: Конфликт на Донбассе не заморожен, его можно завершить 47
31 октября. Картина дня 54
Умер украинский писатель Богдан Жолдак 25
В Верховный суд поступило уже три иска об отмене постановления о томосе 74
Украина на 4 дня закроет воздушное пространство над Черным морем 45
Замдиректора театра оштрафовали на 22 тысячи за взятку в 200 тысяч 16
Саперу «ЛНР» дали 4 года тюрьмы 27
Обнародовано видео испытаний нового минометного комплекса 1502
Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре 81
Госдеп: В ОБСЕ потеряли связь с дроном, который зафиксировал конвой РФ 40
На реконструкции одесской «Виктории» украли 1,7 миллиона 49
САП: Следствие по «леснику Януковича» остановлено 16
Глава Укртрансбезопасности показал карту с «российским» Крымом 47
Работникам ВСУ и МВД запретили предоставлять статус УБД 132
В РФ заявили, что Сенцов набрал 10 кило 16

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ разговаривали на Донбассе с людьми, которые называли себя российским военными. Об этом интервью Би-би-си Украина заявил бывший первый заместитель главы СММ  Украине Александр Хуг.

«Важно понимать, что задача СММ - устанавливать факты. Она не проводит расследование, она не полиция, не занимается сбором доказательств - она предоставляет факты. И эти факты говорят сами за себя. Некоторые из них касаются особых видов вооружения, которые мы видели в неподконтрольных правительству районах: системы радиоэлектронной борьбы типа «Торн», «Житель», «Былина», – сообщил он.

По словам Хуга, СММ отмечала также районы, где вооруженные формирования проводят обучение, видели много тяжелого вооружения: танков, минометов, реактивных систем залпового огня. Мы публиковали снимки этой техники. «Мы разговаривали с людьми, которые заявляли, что входят в состав российских подразделений Вооруженных сил России, принимавших участие в боевых действиях в Украине», – подчеркнул он

«В последние три месяца сообщали о по меньшей мере девяти случаях въезда и выезда с территории Украины колонн военной техники, иногда с оружием. Несколько раз мы разговаривали с людьми, которые заявляли, что входят в состав российских подразделений Вооруженных сил России, принимавших участие в боевых действиях в Украине. Мы даже встречали людей, которые говорили, что входят в состав конкретной бригады - и называли, какой именно, - воюющей в Украине. Все эти факты были обнародованы», – сообщил Хуг.

Напомним, Александр Хуг уходит с поста заместителя главы СММ ОБСЕ, его миссия завершается 31 октября. 

Новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1381 грн.
13
Теги