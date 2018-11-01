В период с 31 октября по 1 ноября национальные операторы ОККО и WOG снизили стоимость бензинов на 50 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, после понижения на 50 коп./л на АЗС ОККО и WOG, стоимость бензинов составила: А-92 – 33,49 грн/л, А-95 – 34,49, А-95 Премиум – 35,49 грн/л. Стоимость дизтоплива у операторов не поменялась.

Напомним, 16 октября сети WOG и ОККО снизили цены на бензины на 50 коп./л. А-92 – до 33,99 грн/л, А-95 — до 34,99 грн/л, А-95+ — до 35,99 грн/л.