Расторжение двустороннего соглашения с Россией по Азовскому морю фактически сделает Керченский пролив российским. Об этом в эфире Громадського заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, расторжение соглашения по Азову будет означать, что отношения между странами будут регулироваться международным морским правом.

«Можно надувать щеки, пока не лопнут, но Россия после аннексии официально объявила Крым своей территорией. Соответственно, если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Россия объявит, что с ее точки зрения, это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья (внутренними водами. - Ред.). Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами», - пояснил Тука.

В то же время согласно двустороннему соглашению РФ и Украины, Азовское море и Керченский пролив в частности разделены пополам. Тука подчеркнул, что расторжение этого соглашения фактически будет означать полный контроль РФ над проливом.

«Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Которого, простите, у нас пока нет. Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию Министерства иностранных дел и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения», - резюмировал он.

Как ранее сообщал ForUm, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина может получить новый территориальный спор с Российской Федерацией в случае денонсации Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.