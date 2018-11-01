также в разделеСтолица
Октябрь в столице побил 5 температурных рекордов 7
«Минер» киевских вокзалов требует 250 тысяч 10
В Киеве эвакуировали Южный вокзал 20
В Киеве задержали грузина, убившего в Польше девушку 22
В КГГА прокомментировали скандал с отключением света многоэтажкам 25
В Киеве снова задержали группу людей с балаклавами и дубинками 38
В Киеве заработал электронный билет 38
Из-за визита Меркель в столице могут ограничить движение транспорта 45
В Киеве запретили ездить со скоростью 80 км/ч 76
Блоггер уличил владельцев Киевского речного порта в причастности к рейдерству 30
В многоэтажки на Харьковском шоссе вернули электричество 15
Движение автобусов по Харьковскому шоссе возобновлено 20
В ДТЭК объяснили, почему две многоэтажки в Киеве остались без света 33
В киевском ресторане официант запустил торт в лицо посетительнице 836
В Киеве грабитель, укравший у прохожего рюкзак, попал под авто копов 46
Еврейская община Киева обвинила НАБУ в слежке за синагогой 43
Полиция задержала в центре Киева лиц в балаклавах и с дубинками 90
В Киеве воры, пытаясь убежать, наехали на полицейских и протаранили 10 авто 45

В Киеве открыли первое открытое пространство для ветеранов и общественных организаций, работающих с украинскими защитниками, - Veteran Hub. Создали и организовали работу такого пространства меценаты в сотрудничестве с общественными организациями и волонтерами, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Киевского городского головы Виталия Кличко.

Также презентацию Veteran Hub посетили послы США и Японии и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Я знаю, что у учредителей большие планы на будущее Veteran Hub и хорошо, что начали этот проект именно в Киеве, - сказал Кличко. - Со своей стороны могу гарантировать, что город окажет необходимую поддержку проекта для того, чтобы все вместе мы смогли помочь каждому нашему защитнику».

В Veteran Hub ветеранам будут предоставлять психологические консультации, помогать бороться с посттравматическими стрессовыми расстройствами, предоставлять юридическую поддержку, консультировать по получению статуса участника боевых действий, других документов. Помогут и в профессиональной ориентации – написать резюме, подготовят к собеседованию, предоставят бизнес-консультацию.

«Главное, что к решению этих проблем будут привлечены общественные организации, каждая из которых сосредоточена на решении конкретных задач», - отметил мэр Киева.

По словам Кличко, не всегда ветераны знают куда пойти и что сделать для того, чтобы получить удостоверение участника боевых действий, или, например, денежную компенсацию за лечение.

«И в этом контексте, хорошо, что появился еще один социальный инструмент - открылся Veteran Hub для помощи нашим защитникам, тем, кто бережет покой и мир на улицах украинских городов», - подчеркнул Кличко.

Veteran Hub открыли на 20-м этаже телецентра «Карандаш». Работать в нем с посетителями будут, в частности, 7 общественных организаций, занимающихся проблемами ветеранов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги