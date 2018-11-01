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Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя лучше, чем месяц назад. Об этом он написал в письме к правозащитнику Николаю Щуру, датированном 29 октября.

«Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил», - написал Сенцов.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. 5 октября он сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую держал 145 дней.

При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.
ForUm

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