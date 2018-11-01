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С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Украине на 23,5% повышается цена газа для населения.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», цена газа для всех категорий потребителей на условиях Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа составляет 7 482,61 грн с учетом НДС.

Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн, для предприятий ТКЭ – 8 361,85 грн.

Как сообщал ForUm, 19 октября Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

По данным СМИ, цена газа для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.

В то же время Государственная регуляторная служба не согласовала проект постановления Кабинета министров о росте тарифов на газ для населения в три этапа. 
ForUm

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