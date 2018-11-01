Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введённых ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанным постановлением вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

«Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины», – говорится в документе.

При этом подчеркивается, что «правительство России оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц».

Полный санкционный список:

Напомним, 22 октября Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

Правительству РФ было поручено определить контрсанкции и перечни физических и юридических лиц, в отношении которых они применяются. Указ в тот же день вступил в силу и подлежит отмене по представлению правительства РФ в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц России.

Как пояснил позднее Медведев, контрсанкции «не будут распространяться на украинцев в целом», а коснутся «только тех граждан Украины, которые наносят вред интересам РФ, совершают действия, направленные на причинение ущерба России».