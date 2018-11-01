Фейковые выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, организованные Москвой, не будут иметь никакой юридической силы и не будут признаны в мире. Об этом Президент Петр Порошенко заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются ничтожными с юридической точки зрения и не будут иметь никаких правовых последствий. Их так называемые результаты никогда не будут признаны международным сообществом», - подчеркнул Глава государства во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ.

Порошенко сообщил, что во время двусторонней встречи с Меркель были скоординированы подходы сторон по осуждению фейковых выборов в оккупированных Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией. «Они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Такие явно провокационные и открыто обструкционистские действия Москвы полностью противоречат и букве, и духу Минских договоренностей», - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что это не первая попытка России подорвать Минский процесс. «Мы помним 2014 год. Мы, кстати, помним, что и до, и после подписания Минского протокола и Минского меморандума, где была одобрена так называемая «линия соприкосновения», после принятия Закона Украины об особом порядке местного самоуправления, когда были назначены на декабрь местные выборы, в одностороннем порядке фейковые выборы были организованы Российской Федерацией в ноябре», - сказал Порошенко.

Единственным путем к урегулированию ситуации Глава государства в очередной раз назвал проведение на Донбассе честных, прозрачных, демократических выборов согласно украинскому законодательству, как это указано в документах Минского процесса. «Документах, где есть требование, чтобы выборы соответствовали стандартам ОБСЕ. Но осуществить это можно только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, что также было отмечено в Минских договоренностях. Вывода военной техники, вывода и разоружения боевиков и наемников, соблюдения принципов политического плюрализма, многопартийности, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и восстановления с этой целью украинского теле- и радиовещания на всей территории Донбасса», - подчеркнул Президент.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель сказала: «Эти выборы не соответствуют содержанию Минских договоренностей». При этом федеральный канцлер подчеркнула, что понимает, насколько трудно было продлить действие особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и поблагодарила украинских парламентариев за эти решения.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что так называемые выборы на оккупированных территориях востока Украины проводятся для того, чтобы заполнить «вакуум власти» после убитого там лидера сепаратистов Александра Захарченко.