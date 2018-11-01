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Началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, которая находится с визитом в Украину по приглашению Главы Украинского государства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

Встреча проходит в формате «с глазу на глаз».

Глава государства встретил канцлера Германии на крыльце Мариинского дворца. Лидеры государств приняли рапорт начальника роты Почетного караула. Военный оркестр исполнил государственные гимны Федеративной Республики Германия и Украины.

Порошенко и Меркель обошли строй воинов Почетного караула.

Президент Украины и федеральный канцлер ФРГ представили членов официальных делегаций Украины и Германии.

В завершение церемонии воины роты Почетного караула прошли торжественным маршем перед президентом Украины и канцлером Германии.

По завершению встречи Президента Украины и Канцлера Германии состоятся украинско-германские переговоры под председательством двух лидеров.

По итогам переговоров состоится встреча Президента Украины и Федерального канцлера Германии с представителями средств массовой информации.
ForUm

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