С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Украине выросли тарифы на фиксированную телефонную связь.

Как сообщает пресс-служба Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, соответствующее решение НКРСИ от 18 сентября вступило в силу.

«С 1 ноября 2018 года вступают в силу новые предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 № 488 «Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28 ноября 2017 № 606» и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 под № 1125/32577», - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила двухэтапное повышение на фиксированную телефонную связь.