Полиция Киева задержала группу лиц за совершение хулиганских действий на Печерске.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, во время инцидента пострадали двое правоохранителей.

Во время несения службы на улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Они пытались установить палатки, а на замечания правоохранителей начали бросать пиротехнические изделия.

В результате инцидента пострадали двое полицейских, врачи оказывают им медицинскую помощь. На месте для документирования события и изъятия вещественных доказательств работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Всех участников, а это – около 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в Печерское управления полиции. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Как сообщал ForUm, накануне, 31 октября, полиция задержала в Киеве группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики.