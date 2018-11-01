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Россия применила санкции к 126 народным депутатам действующего созыва Верховной Рады из 423-х, что составляет 30% от общего количества членов парламента.

Об этом свидетельствуют данные сравнения списка лиц, включенных в указанные списки РФ, и поименного состава ВР, сообщает Укринформ.

В частности, российским санкциям не подвергся 91 народный депутат от фракции БПП из 135-ти; 60 из 81-го от «Народного фронта»; 20 из 21-го Радикальной партии Олега Ляшко; 19 из 25-ти от «Самопомочи»; 14 из 20-ти от «Батькивщины».

Под санкции РФ не подпадают 41 из 43-ех парламентариев от фракции «Оппозиционный блок», 23 из 24-ех от депутатской группы «Возрождение» и 15 из 19-ти от группы «Воля народа».

Кроме того, санкции Россия не применила относительно 33 из 55-ти внефракционных народных депутатов.

Среди депутатов-фигурантов списка – Виктор Кононенко, Руслан Князевич, Оксана Корчинская, Сергей Каплин, Богдан Дубневич, Татьяна Донец, Олесь Довгий, Александр Домбровский, Олег Ляшко, Игорь Грынив, Юрий Мирошниченко, Андрей Павелко, Сергей Пашинский, Алексей Порошенко, Борислав Розенблат, Юлия Тимошенко, Нина Южанина, Дмитрий Ярош.

В списке также присутствуют те, кому уже ранее был запрещен въезд в РФ, – Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Среди них – судьи Конституционного Суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупными бизнесменами Украины.

В частности, под санкции попали председатель ВР Андрей Парубий, руководитель МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, главный военный прокурор Анатолий Матиос, экс-заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, секретарь СНБО Александр Турчинов.
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