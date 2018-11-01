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С сегодняшнего дня, 1 ноября, в столице начинается тестирование работы электронного билета, сообщает пресс-служба «Киевпастранса».

Он будет действовать на все виды общественного транспорта.

Предусмотрены такие формы носителя е-билета: транспортная карточка, банковская карточка, социальная (льготная карточка), QR-код, ученический и студенческий билеты, гаджет с соответствующим приложением.

Проездной билет может быть разовым; на определенный период на один или несколько видов транспорта с определенным количество поездок, без определенного количества поездок; период пользования может начинаться с момента продажи билета или с момента его активации; предусмотрен билет с учетом дальности поездки.

Если пассажир не пользуется е-билетом на протяжении года, билет будет заблокирован в системе, и стоимость неиспользованных поездок не возвращается.

В то же время пассажир может обратиться с заявлением о возврате денежных средств с билета, если он пользовался им в течение года.

Купить карты  можно будет в кассах метрополитена, «Киевпасстранса», муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск). Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продажам.

Напомним, в декабре 2017 года КП «Киевпастранс» начало монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда.
ForUm

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