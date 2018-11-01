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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что включение Президента Украины Петра Порошенко в санкционные списки РФ было бы «запредельным шагом».

«Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг», - объяснил журналистам представитель Кремля, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, есть ли у Москвы расчет на то, что с введением ответного пакета санкционных мер позиция украинских властей будет меняться, Песков отметил, что Кремль надеется на это. «Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией все-таки хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим», - сказал он.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины».
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