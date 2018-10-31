Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место.

Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» и Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функционирования финансового сектора».

Глава государства также заявил, что обязательства о повышении цены на газ и уравнивании в стоимости импортного голубого топлива и газа украинской добычи перед Международным валютным фондом было взято еще предыдущими правительствами и представителями власти.

В Верховный суд поступило три иска от церковных общин УПЦ МП относительно постановления Верховной Рады от 19 апреля 2018 года «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине».

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения для поставки газа на условиях ПСО, которые будут действовать с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 включительно.

Главам МИД Венгрии Петер Сийярто категорически возразил, что Будапешт намерен изменить границы или захватить отдельные районы Закарпатья или добиваться статуса автономии региона.

Организация псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является четкой провокацией Кремля, которая может превратиться в новый этап ужесточения вооруженной агрессии РФ против Украины. С такой позицией выступил во время открытого заседания СБ ООН во вторник постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Он также заявил, что Российская Федерация переместила на проживание в оккупированный Крым 108 тысяч российских граждан.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили неоднократные факты вербовки представителями ФСБ РФ и «МГБ» «Л/ДНР» близких родственников украинских военнослужащих.

Еврейская община Киева обратилась в полицию из-за якобы слежки за синагогой сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.

В свою очередь в НАБУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Правительство РФ завершает подготовку проекта постановления, которое введет в действие специальные меры России в отношении ряда компаний и физических лиц Украины в ответ на недружественные действия этой страны.

Полиция в Киеве задержала группу молодых людей, у которых обнаружили дубинки, балаклавы и газовые баллончики. У одного из мужчин правоохранители изъяли оружие.

Во время учений на полигоне Вооруженных сил Украины состоялись испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК».

Жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

В связи с перекрытием протестующими Харьковского шоссе было временно заблокировано движение ряда автобусных маршрутов.

Вечером компания ДТЭК Киевские электросети восстановила электроснабжение двух домов.