также в разделеОбщество
Работникам ВСУ и МВД запретили предоставлять статус УБД 7
В РФ заявили, что Сенцов набрал 10 кило 9
НАБУ открестилось от слежки за синагогой 14
ГПУ обжалует решение суда по Гречковскому 11
Суд предоставил пострадавшему журналисту персональную охрану 11
СБУ: ФСБ завербовали жен украинских офицеров 87
В Польше открыли дело против украинской компании из-за игры про Освенции 20
Ельченко: РФ переселила в Крым 108 тысяч россиян 38
30 октября. Картина дня 47
Полиция в пятый раз выдворила «вора в законе», который «облюбовал» Украину 54
Суд оправдал Гречковского 58
Боевик Лусварги попросил у Украины адвоката 29
На остановках общественного транспорта появятся защитные столбики 21
Пограничники провели учения по отражению атаки с моря 13
Денисова подтвердила освобождение удерживаемых в Крыму моряков 23
Журналист: Семья Артема Сытника незаконно продала земельный участок в Крыму 109
Украина и РФ обменялись моряками 72
«Министра финансов ДНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы 28

Во время учений на полигоне Вооруженных сил Украины состоялись испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК», сообщили  ForUm’у в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля «Барс-8». Он также сообщил, что боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

«Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения – всего 1 минута», - сказал Турчинов, добавив, что еще около 20 секунд необходимо, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Он также сообщил, что боекомплект – 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

«Производственники решили несколько задач при разработке этого мобильного минометного комплекса - в частности, достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его использования», - сказал секретарь СНБО Украины.

Он выразил убеждение, что после завершения государственных испытаний и принятия на вооружение «мобильный минометный комплекс займет достойное место в вооружении Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

74
Теги