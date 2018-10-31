Во время учений на полигоне Вооруженных сил Украины состоялись испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса «Барс-8ММК», сообщили ForUm’у в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля «Барс-8». Он также сообщил, что боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

«Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения – всего 1 минута», - сказал Турчинов, добавив, что еще около 20 секунд необходимо, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Он также сообщил, что боекомплект – 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

«Производственники решили несколько задач при разработке этого мобильного минометного комплекса - в частности, достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его использования», - сказал секретарь СНБО Украины.

Он выразил убеждение, что после завершения государственных испытаний и принятия на вооружение «мобильный минометный комплекс займет достойное место в вооружении Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций».