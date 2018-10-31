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Обязательства о повышении цены на газ и уравнивании в стоимости импортного голубого топлива и газа украинской добычи перед Международным валютным фондом было взято еще предыдущими правительствами и представителями власти. Об это заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями украинского и международного бизнеса в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Не лишним будет напомнить, что обязательства сравнять внутренние и внешние цены на газ - цену внутреннюю и цену импортного газа, Украина взяла на себя, когда, например, председатель нынешнего правительства Владимир Гройсман еще был мэром Винницы и занимался трамваями и ЖЭКами, но точно не газом», - сказал он.

«Соответствующий меморандум с Международным валютным фондом помните когда был подписан? 31 октября, именно в этот день, только в 2008 году. Ровно десять лет назад. День в день. Неудивительно, что оппозиция не празднует эту «торжественную» дату. Международный валютный фонд возглавлял тогда Доминик Стросс-Кан. А кто в то время был премьер-министром, я называть не буду. На французском это звучит как «шерше ля фам», - добавил Президент.

Он также напомнил, что эти обязательства были взяты для получения поддержки от МВФ в больших суммах. «54 миллиарда долларов. Вот общее долговое наследство, которое «нагуляли» сегодняшние «правдоборцы в 2007-2013 годах, когда были властью», - подчеркнул Порошенко.

«Но кто бы ни был - подобные обязательства носят совершенно не персональный характер, носят международно-правовой характер. Государство взяло обязательства - выполняйте. Хотя брали одни, а выполнять должны другие», - отметил Глава государства.

Именно поэтому правительство сейчас, действуя в пределах своей компетенции и ответственности, принял решение о повышении тарифов, «для того, чтобы продолжить сотрудничество с фондом (МВФ)», – констатировал Порошенко.

Президент еще раз подчеркнул, что текущее состояние экономики уже позволило бы Украине обойтись без заимствования. «Я это подчеркиваю - если бы не пиковые расчеты по старым кредитам, которые подлежат к выплате в следующем 2019 году», - сказал он.

Как сообщалось ранее, цена газа для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.
ForUm

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