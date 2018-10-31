Жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии. Об этом сообщает Громадське.

В доме, который отключили от электроэнергии в 11:00, 30 октября, проживают около 2 тысяч человек.

«Перекрыли дорогу, потому что отключили электроснабжение, это жилой комплекс, в который входит дом 19А, где находится 760 квартир. Этажность дома – 35 этажей. Люди не имеют возможности приготовить поесть», - рассказал местный житель Вадим.

По его словам, дом отключили за долги ДТЭК Киевские электросети в размере 2,7 миллиона гривен.

«Мы продолжим эту акцию, пока к нам не приедет представитель власти, представитель ДТЭК Киевские электросети и пока не будет восстановлено электроснабжение», - добавил он.

На место прибыли представители полиции. «Полиция здесь для того, чтобы не было конфликтов, и все было в рамках законодательства», - отметил патрульный.

Также жители не пропускают общественный транспорт. Водитель одной из маршруток решил объехать перекрытую дорогу по пути трамвая. Ему помогли пассажиры этой маршрутки.

Проблемы с поставками электроэнергии и воды в дома в этом районе не впервые, сообщил Вадим. Многоэтажка, где пока нет электроэнергии, принадлежит скандальному застройщику Анатолию Войцеховскому.

«Мы создали ОСМД, с 1 декабря взяли дом в управление. И фактически с этого времени просим ДТЭК Киевские электросети заключить с нашим объединением договор на электроснабжение, но они не дают ответа. Так мы имели возможность платить напрямую и имели бы возможность бороться с должниками, их около 20%», - рассказал он.

Войцеховского подозревают в самовольном захвате участков под строительство 40 объектов; неоднократных фактах повторной продажи квартир в жилых домах, уже реализованных другим гражданам; вводе в эксплуатацию жилья на основании поддельных решений судов. В сентябре 2015 Войцеховский заявлял, что против него ведется «грязная кампания», и объяснял ее коррупцией и недобросовестной конкуренцией в отношении компаний, которые строят социальное жилье.

25 октября 2016 ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Войцеховского и еще двух соучастников - руководителей подконтрольных ему предприятий.

Чтобы выйти из-под ареста, Войцеховскому пришлось внести залог в 14 млн гривен. В сентябре 2016 советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец сообщил, что Войцеховский бежал в РФ после того, как его выпустили под залог.

Войцеховский возглавлял так называемую «Укогруп», в которую входили компании ООО ФК «УКО-Капитал», ООО «УкоинвестСтрой», ООО «Мега-Сити», ООО «Мегаполисстрой», ООО «Эверест Плюс» и другие. По данным следствия, в «Укогруп» в целом вошло около 63 компаний.